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Ракурс
Венецианская комиссия планирует принять решение по КСУ 11 декабря. Фото: zn.ua

Венецианская комиссия сообщила, когда ответит Зеленскому по КСУ

30 ноя 2020, 16:25
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Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Владимира Зеленского по оценке последствий решения Конституционного суда для антикоррупционной системы в Украине.

Решение планируют принять на заседании 11 или 12 декабря. Комиссия планирует одобрить срочное совместное заключение относительно состояния украинской антикоррупционной системы, а также срочное заключение по реформе КСУ. Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии, которую опубликовали на веб-странице Венецианской комиссии.


Ожидается, что вопрос Конституционного суда рассмотрят с 11.30 до 12.00 по местному времени. Комиссия может принять общее заключение не только по украинской антикоррупционной системе, но и по реформе КСУ. Свои мнения представители комиссии хотят обсудить с представителями Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский привлек Венецианскую комиссию к решению конституционного кризиса в Украине. Он попросил этот орган Совета Европы оценить состояние антикоррупционного законодательства после скандального решения Конституционного суда.

Источник: Ракурс


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