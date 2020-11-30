Венецианская комиссия планирует принять решение по КСУ 11 декабря. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n147168-venecianskaya-komissiya-soobschila-kogda-otvetit-zelenskomu-po-ksu.html

Ракурс

Венецианская комиссия рассмотрит просьбу президента Владимира Зеленского по оценке последствий решения Конституционного суда для антикоррупционной системы в Украине.

Решение планируют принять на заседании 11 или 12 декабря. Комиссия планирует одобрить срочное совместное заключение относительно состояния украинской антикоррупционной системы, а также срочное заключение по реформе КСУ. Об этом говорится в повестке дня пленарной сессии, которую опубликовали на веб-странице Венецианской комиссии.

Ожидается, что вопрос Конституционного суда рассмотрят с 11.30 до 12.00 по местному времени. Комиссия может принять общее заключение не только по украинской антикоррупционной системе, но и по реформе КСУ. Свои мнения представители комиссии хотят обсудить с представителями Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский привлек Венецианскую комиссию к решению конституционного кризиса в Украине. Он попросил этот орган Совета Европы оценить состояние антикоррупционного законодательства после скандального решения Конституционного суда.