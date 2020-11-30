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Ракурс
Венеційська комісія планує прийняти рішення щодо КСУ 11 грудня. Фото: zn.ua

Венеційська комісія повідомила, коли відповість Зеленському щодо КСУ

30 лис 2020, 16:25
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Венеційська комісія розгляне прохання президента Володимира Зеленського щодо оцінки наслідків рішення Конституційного суду для антикорупційної системи в Україні.

Рішення планують ухвалити на засіданні 11 або 12 грудня. Комісія планує схвалити терміновий спільний висновок щодо стану української антикорупційної системи, а також терміновий висновок щодо реформи КСУ. Про це йдеться в порядку денному пленарної сесії, яку опублікували на веб-сторінці Венеційської комісії.


Очікується, що питання Конституційного суду розглянуть з 11.30 до 12.00 за місцевим часом. Комісія може ухвалити спільний висновок не лише щодо української антикорупційної системи, але й щодо реформи КСУ. Свої думки представники комісії хочуть обговорити з представниками України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський залучив Венеційську комісію у вирішення конституційної кризи в Україні. Він попросив цей орган Ради Європи оцінити стан антикорупційного законодавства після скандального рішення Конституційного суду.

Джерело: Ракурс


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