Потап. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n147167-potap-oskandalyvsya-duetom-z-fanatkou-putina-foto-incydentu.html

Ракурс

Потап, популярний український репер та засновник MOZGI Entertainment, відповів на критику українців щодо його колаборації з російською співачкою, яка відкрито підтримує окупацію Криму, Ольгою Бузовою.

Він заявляв, що такий дует вимагали самі слухачі. Відеозвернення з’явилося в Instagram Потапа.

Потапенко зазначив, що він обурений популярністю російської музики в українському чарті Apple music. Тому він вирішив зробити дует з російською «фанаткою Путіна» Ольгою Бузова, оскільки вона — яскрава особистість.

Ми запитали наших фанів: «Хочете?». «Так», — відповіли вони. Для нас це шанс розширити свою аудиторію", — зазначив Потап.

Репер сказав, що у них вийшов дуже сучасний трек, а особиста діяльність Бузової його не цікавить. Також продюсер поскаржився, що артистів в Україні не чують та постійно критикують. Він заявив, що артисти потрапляють під прес «довбодятлів». Під «довбодятлом» Олексій Потапенко мав на увазі українського активіста Сергія Стерненка, який засудив народного артиста України за колаборацію зі сподвижницею російських окупантів.





Потап зазначив, що його критики «не лідери, не ікони», і не можуть вести країну вперед. Натомість репер додав, що країні потрібні такі люди, як він. Потапенко заявив, що люди, які його критикують, здатні тільки «обсмоктувати його руки». Після скандальних заяв Потап написав, що «був напідпитку».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до цього підопічна Потапа Надя Дорофєєва оскандалилася танцями у спідній білизні на Алеї Героїв Небесної сотні у столиці. Після цього Потап публічно вибачився за цей кліп, і додав, що він та його підопічна нікого не хотіли образити.