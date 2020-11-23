Кадри з танцем Дорофєєвої на Алеї Героїв Небесної сотні. Скріншот із відео

https://racurs.ua/ua/n146859-dorofieieva-vydalyla-kadry-z-tancyamy-na-aleyi-geroyiv-nebesnoyi-sotni.html

Ракурс

Надя Дорофєєва, українська співачка, видалила пости з кадрами з кліпу, де вона танцює на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві.

Тепер в Instagram співачки немає жодного скандального фото, хоча промо кліпу з інших локацій вона залишила. Також співачка поки не закрила коментарі до постів. Про це повідомив громадський діяч Сергій Стерненко на власній сторінці у Facebook.

Активіст відзначив, що сотні українців писали коментарі зі своїм обуренням танцями Дорофєєвої, а співачки Ольга Полякова, Джамала та російські зірки вітали її.

Стерненко нагадав, що в США співачку Бейонсу розкритикували після танцю на фоні кадрів з катастрофою шаттла «Челенджер» й вона за це вибачилася. Також він закликав Дорофєєву пояснити всій вчинок.

Нагадаємо, екс-учасниця популярного українського гурту «Время и стекло» Надя Дорофєєва випустила свою першу сольну роботу. Під сценічним ім’ям DOROFEEVA артистка презентувала кліп на пісню «gorit».