Рекордна кількість киян потрапила до лікарень через коронавірус. Фото: Віталій Кличко у Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n146858-rekordna-kilkist-kyyan-potrapyla-do-likaren-cherez-koronavirus-infografika.html

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Коронавірус у Києві за минулу добу, 22 листопада, виявили у 1 тис. 212 осіб.

Два десятки киян померли від хвороби, а подолати коронавірус змогли лише двоє осіб. У столиці COVID-19 підхопили 60 тис. 218 осіб. Загалом від хвороби померли 1 тис. 143 особи, а коронавірус подолали 20 тис. 744 мешканці Києва. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

Серед хворих — 721 жінка віком від 19 до 94 років та 29 дівчаток від семи місяців до 17 років. Також коронавірус виявили у 435 чоловіків віком від 19 до 92 років та 27 хлопчиків — від одного місяця до 17 років. Захворіли, зокрема, й 44 медики.

Кличко зазначив, що вчора в лікарні Києва госпіталізували 112 осіб — рекордна кількість за добу з початку пандемії коронавірусу в столиці. Наразі в київських лікарнях у важкому стані перебувають 827 осіб, а кисневу підтримку отримують 1 тис. 92 пацієнти. Під апаратами ШВЛ перебувають 30 хворих.

За інформацією мера, вчора найбільше випадків коронавірусу виявили у Деснянському районі — 376, Дніпровському — 283 та в Дарницькому районі — 215 випадків.

Нагадаємо, за минулу добу, 22 листопада, коронавірус в Україні підтвердили у 10 тис. 945 осіб, це дещо менше ніж попередніми днями. Від коронавірусу вчора померли 124 особи, а побороти хворобу змогли 4 тис. 143 пацієнти.