Рекордное количество киевлян попало в больницы из-за коронавируса. Фото: Виталий Кличко в Фейсбук

https://racurs.ua/n146858-rekordnoe-kolichestvo-kievlyan-popalo-v-bolnicy-iz-za-koronavirusa-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве за минувшие сутки, 22 ноября, обнаружили у 1 тыс. 212 человек.

Два десятка киевлян умерли от болезни, а преодолеть коронавирус смогли лишь два человека. В столице COVID-19 подхватили 60 тыс. 218 человек. Всего от болезни умерли 1 тыс. 143 человека, а коронавирус преодолели 20 тыс. 744 жителя Киева. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Среди больных — 721 женщина в возрасте от 19 до 94 лет и 29 девочек от семи месяцев до 17 лет. Также коронавирус обнаружили у 435 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 27 мальчиков — от одного месяца до 17 лет. Заболели, в частности, и 44 медика.

Кличко отметил, что вчера в больницы Киева госпитализировали 112 человек — рекордное количество за сутки с начала пандемии коронавируса в столице. Сейчас в киевских больницах в тяжелом состоянии находятся 827 человек, а кислородную поддержку получают 1 тыс. 92 пациента. Под аппаратами ИВЛ находятся 30 больных.

По информации мэра, вчера больше всего случаев коронавируса обнаружили в Деснянском районе — 376, Днепровском — 283 и в Дарницком районе — 215 случаев.

Напомним, за минувшие сутки, 22 ноября, коронавирус в Украине подтвердили в 10 тыс. 945 человек, это несколько меньше чем в предыдущие дни. От коронавирус вчера умерли 124 человека, а побороть болезнь смогли 4 тыс. 143 пациенты.