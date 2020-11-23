Итоги сотрудничества с Саакашвили подвели в офисе Зеленского

https://racurs.ua/n146857-itogi-sotrudnichestva-s-saakashvili-podveli-v-ofise-zelenskogo.html

Ракурс

О сотрудничестве с Михаилом Саакашвили, который с мая 2020 года возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ, рассказали в Офисе президента Украины.

Мы очень активно помогаем Михаилу Саакашвили, если нужны какие-то консультации. К сожалению, пока коммуникаций в том виде, в котором нам бы хотелось, между его «Офисом» и Кабинетом министров нет, — отметил советник главы офиса Зеленского Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью «Бабелю».

В прошлом году глава государства вернул Саакашвили украинское гражданство. Впоследствии политик создал организацию «Офис простых решений и результатов», которая подготовила пакеты законопроектов о реформе таможни, приватизации, лицензировании, недропользовании, налоговой реформе и ряде других сфер. В то же время Подоляк подтвердил наличие коммуникации с представителями «Офиса» Саакашвили, в частности инвестором из Казахстана Маргуланом Сейсембаевым, который отвечает за международные связи.

Он рассказал, как видит работу в постсоветских государствах. Я сказал, что мы много времени тратим на чрезмерную бюрократию, — отметил Подоляк о своем разговоре с Сейсембаевым.



В то же время на странице «Офиса» Саакашвили в Фейсбук 23 ноября появилось сообщение о затягивании властью принятия реформаторских законопроектов.