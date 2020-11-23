Группу полицейских из Киева подозревают в похищении и вымогательстве. Фото: ria.ru

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Группу работников Соломенского управления полиции Киева подозревают в незаконном лишении свободы человека и вымогательстве денег.

Столичный Департамент внутренней безопасности Нацполиции получил информацию о преступлениях сотрудников Соломенского управления полиции. Оказалось, что два оперативника и инспектор с дознания под видом покупателей автомобиля Toyota Land Cruiser (Тойота Ланд Крузер) задержали 50-летнего жителя Львова и его знакомого. Владельца авто заговорщики обвинили в том, что он якобы угнал это авто. Об этом 23 июля сообщил Департамент внутренней безопасности НПУ в Facebook.

Оборотни в погонах обещали задержанному, что отпустят его за 10 тыс. долл. Тот позвонил брату и попросил привезти часть денег в указанное похитителями место. Сначала полицейские получили 2 тыс. евро, а остальную сумму разрешили привезти позже. Только после этого заложников отпустили.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Трем полицейским-рэкетирам уже вручили подозрения.

Напомним, в Одессе трое полицейских похитили 30-летнюю женщину и в течение часа удерживали ее в автомобиле. По данному факту открыли уголовное производство.