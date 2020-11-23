Влияние Коломойского на «слуг» признали в офисе Зеленского — «Лоббизм свелся к шантажу»

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Ракурс

О влиянии олигархов на политическую силу Владимира Зеленского «Слуга народа» рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Олигархи или, скорее, большой бизнес инвестировали капиталы в определенные политические проекты, в частности в рамках партии «Слуга народа». Это очевидно, нет смысла что-то скрывать. Теперь они в примитивный способ пытаются решать свои лоббистские задачи, — отметил Подоляк в интервью «Бабелю».

Он назвал целью команды Зеленского — объяснить крупному бизнесу, что так система не работает. Кроме этого, на Банковой признали необходимость усилить коммуникацию с парламентом.

Я не понимаю, почему люди, которые зашли во власть, вдруг стали чувствовать себя самостоятельными политическими игроками, а не отработав программу, под которую они заходили. Почему они не понимают очень простую истину: они рубят сук, на котором сидят. Вот эти «сливы», критика, бесконечная ругань в чатах, какие-то якобы анонимные Телеграм-каналы, — жалуется Подоляк, отвечая на вопрос о поведении нардепа «слуги» Александра Дубинского в Раде, который представляет интересы олигарха Игоря Коломойского.

По его мнению, лоббизм в политике нужно узаконить, а за политический шантаж — ввести уголовную ответственность.