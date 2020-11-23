Вплив Коломойського на «слуг» визнали в офісі Зеленського — “Лобізм звівся до шантажу”

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Про вплив олігархів на політичну силу Володимира Зеленського «Слуга народу» розповів радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

Олігархи чи, скоріше, великий бізнес інвестували капітали в певні політичні проекти, зокрема в рамках партії «Слуга народу». Це очевидно, немає сенсу щось приховувати. Тепер вони у примітивний спосіб намагаються вирішувати свої лобістські завдання, — зазначив Подоляк в інтерв’ю «Бабелю».

Він назвав метою команди Зеленського — пояснити великому бізнесу, що так це не працює. Окрім цього, на Банковій визнали потребу посилити комунікацію з парламентом.

Я не розумію, чому люди, які зайшли у владу, раптом стали почуватися самостійними політичними гравцями, не відпрацювавши програму, під яку вони заходили. Чому вони не розуміють дуже просту істину: вони рубають гілку, на якій сидять. Ось ці всі «зливи», критика, нескінченна лайка в чатах, якісь нібито анонімні Телеграм-канали, — бідкається Подоляк, відповідаючи на запитання щодо поведінки нардепа-«слуги» Олександра Дубінського у Раді, який представляє інтереси олігарха Ігоря Коломойського.

На його думку, лобізм у політиці потрібно узаконити, а за політичний шантаж — запровадити кримінальну відповідальність.