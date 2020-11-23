Групу поліцейських з Києва підозрюють у викраденні та вимаганні. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n146856-grupu-policeyskyh-iz-kyieva-pidozruut-u-vykradenni-ta-vymaganni.html

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Групу працівників Солом’янського управління поліції Києва підозрюють у незаконному позбавленні волі людини та вимаганні грошей.

Столичний Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції одержав інформацію про злочини співробітників Солом’янського управління поліції. Виявилося, що двоє оперативників та інспектор з дізнавання під виглядом покупців автомобіля Toyota Land Cruiser (Тойота Ланд Крузер) затримали 50-річного мешканця Львова та його знайомого. Власника авто змовники звинуватили у тому, що він начебто викрав це авто. Про це 23 липня повідомив Департамент внутрішньої безпеки НПУ у Facebook.

Перевертні у погонах обіцяли затриманому, що відпустять його за 10 тис. дол. Той зателефонував брату та попросив привезти частину грошей у зазначене викрадачами місце. Спершу поліцейські одержали 2 тис. євро, а решту суми дозволили привезти пізніше. Лише після цього заручників відпустили.

За фактом події відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Трьом поліцейським-рекетирам вже вручили підозри.

Нагадаємо, в Одесі троє поліцейських викрали 30-річну жінку і впродовж години утримували її в автомобілі. За даним фактом відкрили кримінальне провадження.