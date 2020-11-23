Підсумки співпраці із Саакашвілі підбили в офісі Зеленського

https://racurs.ua/ua/n146857-pidsumky-spivpraci-iz-saakashvili-pidbyly-v-ofisi-zelenskogo.html

Ракурс

Про співпрацю із Михайлом Саакашвілі, котрий з травня 2020 року очолює виконавчий комітет Національної ради реформ, розповіли в Офісі президента України.

Ми дуже активно допомагаємо Михайлу Саакашвілі, якщо потрібні якісь консультації. На жаль, поки комунікацій у тому вигляді, в якому нам би хотілося, між його «Офісом» і Кабінетом міністрів немає, — зазначив радник глави офісу Зеленського Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв’ю «Бабелю».

Торік глава держави повернув Саакашвілі українське громадянство. Згодом політик створив організацію «Офіс простих рішень та результатів», яка підготувала пакети законопроектів щодо реформи митниці, приватизації, ліцензування, надрокористування, податкової реформи та низки інших сфер. Водночас Подоляк підтвердив наявність комунікації з представниками «Офісу» Саакашвілі, зокрема інвестором з Казахстану Маргуланом Сейсембаєвим, який відповідає за міжнародні зв’язки.

Він розповів, як бачить роботу в пострадянських державах. Я сказав, що ми багато часу витрачаємо на надмірну бюрократію, — зазначив Подоляк про свою розмову з Сейсембаєвим.



Водночас на сторінці «Офісу» Саакашвілі у Фейсбук 23 листопада з’явилося повідомлення про затягування владою ухвалення реформаторських законопроектів.