Саакашвілі атакував Зеленського за повернення людей “короля контрабанди” на митницю

https://racurs.ua/ua/n143957-saakashvili-atakuvav-zelenskogo-za-povernennya-ludey-korolya-kontrabandy-na-mytnycu.html

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Михайло Саакашвілі, колишній очільник Одеської облдержадміністрації, котрий підтримував політику президента Володимира Зеленського, 17 вересня заявив, що попри чіткі сигнали глави держави щодо корупційних схем на митниці «глава Міністерства фінансів призначав корупціонерів на нові посади».

Ще не було такого, щоб президент давав чіткий сигнал розслідувати конкретну корупційну схему, й одночасно з цим міністр фінансів призначав фігурантів тієї ж справи на нові посади, — написав Саакашвілі у Фейсбук.

За його словами, йдеться про одеського «батька контрабанди» Альперіна, який намагався підкупити НАБУ, а потім Зеленський «особисто оголосив його в розшук».

В ході тієї спецоперації було арештовано 10 учасників організованого злочинного угруповання Альперіна, зокрема й такого собі Сергія Осипова, який «рулив» на пункті Столичний «правильними» змінами інспекторів і курував потоки. НАБУ і САП пред’явили Осипову звинувачення, і він був звільнений зі структури ДФС, але це аж ніяк не завадило новому начальнику Київської митниці, кілька днів тому призначеному міністром Марченком, відновити Осипова на посаді вже у структурі «реформованої» митниці, — заявив Саакашвілі.

На думку політика, міністр фінансів «фактично дав зелене світло старим схемам часів Януковича».

Нагадаємо, Альперіна вважають причетним до організації масштабної схеми, пов’язаної з розмитненням товарів, що імпортуються на митниці за заниженими цінами. ВАКС наприкінці листопада 2019 року визначив йому суму застави в розмірі 70 млн грн.

Раніше за нього внесли 41,6 млн грн додаткової застави.