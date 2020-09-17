Саакашвили атаковал Зеленского за возвращение людей «короля контрабанды» на таможню

https://racurs.ua/n143957-saakashvili-atakoval-zelenskogo-za-vozvraschenie-ludey-korolya-kontrabandy-na-tamojnu.html

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Михаил Саакашвили, бывший председатель Одесской облгосадминистрации, который поддерживал политику президента Владимира Зеленского, 17 сентября заявил, что несмотря на четкие сигналы главы государства относительно коррупционных схем на таможне «глава Министерства финансов назначал коррупционеров на новые должности».

Еще такого не было, чтобы президент давал четкий сигнал расследовать конкретную коррупционную схему, и одновременно с этим министр финансов назначал фигурантов того же дела на новые должности, — написал Саакашвили в Фейсбук.

По его словам, речь идет об одесском «отце контрабанды» Альперине, который пытался подкупить НАБУ, а затем Зеленский «лично объявил его в розыск».

В ходе той спецоперации были арестованы 10 участников организованной преступной группировки Альперина, включая некоего Сергея Осипова. Он «рулил» на пункте Столичный «правильной» сменой инспекторов и курировал потоки. НАБУ и САП предъявили Осипову обвинения, и он был уволен из структуры ГФС, но это отнюдь не помешало новому начальнику Киевской таможни, несколько дней назад назначенному министром Марченко, восстановить Осипова на должности уже в структуре «реформированной» таможни, — заявил Саакашвили.

По мнению политика, министр финансов «фактически дал зеленый свет старым схемам времен Януковича».

Напомним, Альперина считают причастным к организации масштабной схемы, связанной с растаможкой импортируемых товаров на таможне по заниженным ценам. ВАКС в конце ноября 2019 года определил ему сумму залога в размере 70 млн грн.

Ранее за него внесли 41,6 млн грн дополнительного залога.