Кадры с танцем Дорофеевой на Аллее Героев Небесной сотни. Скриншот из видео

https://racurs.ua/n146859-dorofeeva-udalila-kadry-s-tancami-na-allee-geroev-nebesnoy-sotni.html

Ракурс

Надя Дорофеева украинская певица, удалила посты с кадрами из клипа, где она танцует на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

Теперь в Instagram певицы нет ни одного скандального фото, хотя промо клипа с других локаций она оставила. Также певица пока не закрыла комментарии к постам. Об этом сообщил общественный деятель Сергей Стерненко на своей странице в Facebook.

Активист отметил, что сотни украинцев писали комментарии со своим возмущением танцами Дорофеевой, а певицы Ольга Полякова, Джамала и российские звезды приветствовали ее.

Стерненко напомнил, что в США певицу Бейонсу раскритиковали после танца на фоне кадров с катастрофой шаттла «Челленджер» и она за это извинилась. Также он призвал Дорофееву объяснить всей поступок.

Напомним, экс-участница популярной украинской группы «Время и стекло» Надя Дорофеева выпустила свою первую сольную работу. Под сценическим именем DOROFEEVA артистка презентовала клип на песню «gorit».