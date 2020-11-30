Потап. Фото: Лига

https://racurs.ua/n147167-potap-oskandalilsya-duetom-s-fanatkoy-putina-foto-incidenta.html

Ракурс

Потап, популярный украинский рэпер и основатель MOZGI Entertainment, ответил на критику украинцев по поводу его коллаборации с российской певицей, которая открыто поддерживает оккупацию Крыма, Ольгой Бузовой.

Он заявлял, что такой дуэт требовали сами слушатели. Видеообращение появилось в Instagram Потапа.

Потапенко отметил, что он возмущен популярностью русской музыки в украинском чарте Apple music. Поэтому он решил сделать дуэт с российской «фанаткой Путина» Ольгой Бузова, поскольку она — яркая личность.

Мы спросили наших фанов: «Хотите?». «Да», — ответили они. Для нас это шанс расширить свою аудиторию «, — отметил Потап.



Рэпер сказал, что у них получился очень современный трек, а личная деятельность Бузовой его не интересует. Также продюсер пожаловался, что артистов в Украине не слышат и постоянно критикуют. Он заявил, что артисты попадают под пресс «долбодятлов». Под «долбодятлом» Алексей Потапенко подразумевал украинского активиста Сергея Стерненко, который осудил народного артиста Украины из-за коллаборации со сподвижницей российских оккупантов.



Потап отметил, что его критики «не лидеры, а не иконы», и не могут вести страну вперед. В то же время рэпер добавил, что стране нужны такие люди, как он. Потапенко заявил, что люди, которые его критикуют, способны только «обсасывать его руки». После скандальных заявлений Потап написал, что «был пьян».

Напомним, ранее мы сообщали, что до этого подопечная Потапа Надя Дорофеева оскандалилась танцами в нижнем белье на Аллее Героев Небесной сотни в столице. После этого Потап публично извинился за этот клип, и добавил, что он и его подопечная никого не хотели обидеть.