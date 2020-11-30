«Беркутом» по студентам — сегодня годовщина разгона Майдана, который разжег Революцию достоинства

https://racurs.ua/n147166-berkutom-po-studentam-segodnya-godovschina-razgona-maydana-kotoryy-razjeg-revoluciu.html

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Семь лет назад, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года, на Майдане Независимости состоялся силовой разгон спецподразделением «Беркут» студентов, протестовавших против решения правительства остановить подготовку к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

На Майдане тогда находилось до 400 протестующих. Еще перед 4.00 утра на главную площадь Киева и Украины начали завозить грузовиками элементы новогодней елки, которую возводили неподалеку от места протеста. Тогда же отряды милиции (до 2 тыс. человек) окружили активистов — одни из них, уставшие, дремали, другие грелись у костра, кто-то пел песни. Как оказалось впоследствии, эта силовая спецоперация называлась прозаично — «расчисткой территории для установления новогодней елки».

В результате наступления силовиков десятки людей были жестоко избиты, среди них много студентов (многие из них приехали из других областей Украины). На видеозаписях, опубликованных в интернете, видно, как бойцы «Беркута» вытесняли людей из-под монумента Независимости, избивая их дубинками и ногами. Некоторых продолжали бить даже после того, как он упал. Милиция в полной боевой экипировке гналась за своими безоружными жертвами, преследуя тех далеко за пределами Майдана.

Часть людей, сбежавшая от «Беркута», спряталась в Михайловском монастыре. Кроме того, по словам очевидца журналиста Андрея Шевченко, перед атакой «Беркута» на Майдане исчезла мобильная связь.

В результате действий «Беркута» пострадали по меньшей мере 79 человек. 35 человек милиционеры задержали, но впоследствии отпустили. Против участников митинга открыли два уголовных производства — по статьям «сопротивление представителям власти» и «хулиганство».

В МВД разгон протестующих объясняли провокациями с их стороны. От действий силовиков тогдашнее руководство государства отмежевалось: никого не наказали, расследование не было начато. Безнаказанными являются виновники тех событий до сих пор — ни те, кто отдавал преступный приказ, ни те, кто с азартом его выполнял.

Как заявил во время недавнего видеодопроса президент-беглец Виктор Янукович, к силовому разгону студентов мог быть причастен Сергей Левочкин, тогдашний руководитель Администрации президента, а ныне народный депутат Украины. То же самое заявил и министр внутренних дел Арсен Аваков, прямо сказав об этом 23 ноября 2017 года. Левочкин, в свою очередь, любые обвинения отвергает, обвиняя тогдашнего главу МВД Захарченко.

Жестокое избиение студентов на киевском Майдане ошеломило не только украинцев, но и мировое сообщество. События 30 ноября стали переломным моментом в украинском протесте конца 2013 года, сместив акцент протестов на антиправительственный, а также добавив им массовости.