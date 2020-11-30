Подожгли 12-летнего парня ради «крутого» видео подростки из Бердянска

Подожгли 12-летнего парня ради «крутого» видео его же друзья. Фото: minsknews.by

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Ракурс

Поджог 12-летнего парня в Запорожской области расследует полиция.

В Бердянске подростки пытались сделать «крутое» видео и подожгли своего друга. Инцидент произошел 29 ноября около 1.00. О госпитализации пострадавшего с ожогами тела различной степени тяжести правоохранители узнали от врачей. Пострадавший рассказал, что ожоги получил в результате поджога, который совершили его друзья. Об этом сообщила пресс-служба полиции Запорожской области.

Оказалось, что парень добровольно согласился на поджог, ведь вся компания пыталась сделать «крутое» видео. Двое его друзей собрались у дома одного из них, а когда никого из взрослых не было дома, облили парня спиртом и подожгли. Все это они фиксировали на видео.

Полицейским подростки объяснили, что надеялись только на огонь, без ожогов. Они потушили товарища в ванной комнате и отвели его домой. Врачей пострадавшему вызвала уже мать парня. У ребенка обнаружили телесные повреждения в виде термического ожога второй степени 30% тела.

По факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Винницкой области 49-летний мужчина на почве ревности облил свою 48-летнюю жену спиртом и затем поджег. Пострадавшая женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу с ожогами 80% тела.