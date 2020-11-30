Підпалили 12-річного хлопця задля «крутого» відео підлітки з Бердянська

Підпалили 12-річного хлопця задля «крутого» відео його ж друзі. Фото: minsknews.by

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Підпал 12-річного хлопця в Запорізькій області розслідує поліція.

У Бердянську підлітки намагалися зробити «круте» відео й підпалили свого друга. Інцидент трапився 29 листопада близько 1.00. Про госпіталізацію постраждалого з опіками тіла різного ступеня тяжкості правоохоронці дізналися від лікарів. Постраждалий розповів, що опіки дістав внаслідок підпалу, який вчинили його друзі. Про це повідомила прес-служба поліції Запорізької області.

Виявилося, що хлопець добровільно на це погодився на підпал, адже вся компанія намагалася зробити «круте» відео. Двоє його друзів зібралися біля будинку одного з них, а коли нікого з дорослих не було вдома, облили хлопця спиртом і підпалили. Все це вони фіксували на відео.

Поліцейським підлітки пояснили, що сподівалися лише на вогонь, без опіків. Вони загасили товариша у ванній кімнаті та відвели його додому. Лікарів постраждалому викликала вже мати хлопця. У дитини виявили тілесні ушкодження у виді термічного опіку другого ступеня 30% тіла.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Вінницькій області 49-річний чоловік на ґрунті ревнощів облив свою 48-річну дружину спиртом і потім підпалив. Потерпіла жінка у важкому стані доставлена ​​до лікарні з опіками 80% тіла.