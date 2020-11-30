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Ракурс
Президент Венесуели. Фото: Корреспондент

Дзвони, якщо що — президент Венесуели залишив громадянам свій номер телефону

30 лис 2020, 15:29
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Ніколас Мадуро, президент Венесуели, опублікував свій номер телефону, і попросив, щоб громадяни країни додавали його в чати. Таким чином він нібито точно дізнається про всі проблеми жителів.

Таке оригінальне рішення президент вирішив провернути перед парламентськими виборами у країні. Про це повідомляє сам Мадуро на своїй сторінці у Twitter.

Симпатію виборців лідер Венесуели вирішив здобути завдяки образу «людини з народу».

Я людина з вулиці. Ви можете розраховувати на мене, і я знаю, що можу розраховувати на вас, — сказав Мадуро.


Він заявив, що на його пропозицію вже відгукнулися багато венесуельців. Президента країни додали у тисячі груп, куди він планує відправляти інформацію про свою кампанію під час цих виборів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський опублікував нове фото зі своїми батьками. Глава держави 26 листопада відвідав Кривий Ріг та заїхав в гості до батьків. Разом з татом та мамою він повечеряв.

Джерело: Ракурс


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