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Ракурс
Президент Венесуэлы. Фото: Корреспондент

Звони, если что — президент Венесуэлы оставил гражданам свой номер телефона

30 ноя 2020, 15:29
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Николас Мадуро, президент Венесуэлы, опубликовал свой номер телефона, и попросил, чтобы граждане страны добавляли его в чаты. Таким образом он якобы точно узнает обо всех проблемах жителей.

Такое оригинальное решение президент решил провернуть перед парламентскими выборами в стране. Об этом сообщает сам Мадуро на своей странице в Twitter.

Симпатию избирателей лидер Венесуэлы решил получить благодаря образу «человека из народа».


Я человек с улицы. Вы можете рассчитывать на меня, и я знаю, что могу рассчитывать на вас, — сказал Мадуро.

Он заявил, что на его предложение уже откликнулись многие венесуэльцы. Президента страны добавили в тысячи групп, куда он планирует отправлять информацию о своей кампании во время этих выборов.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое фото со своими родителями. Глава государства 26 ноября посетил Кривой Рог и заехал в гости к родителям. Вместе с папой и мамой он поужинал.

Источник: Ракурс


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