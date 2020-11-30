Президент Венесуэлы. Фото: Корреспондент

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Николас Мадуро, президент Венесуэлы, опубликовал свой номер телефона, и попросил, чтобы граждане страны добавляли его в чаты. Таким образом он якобы точно узнает обо всех проблемах жителей.

Такое оригинальное решение президент решил провернуть перед парламентскими выборами в стране. Об этом сообщает сам Мадуро на своей странице в Twitter.

¡Ajá Venezuela! Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram con el número #04262168871. Súmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela. pic.twitter.com/vCZcrOdRHb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 29, 2020

Симпатию избирателей лидер Венесуэлы решил получить благодаря образу «человека из народа».

Я человек с улицы. Вы можете рассчитывать на меня, и я знаю, что могу рассчитывать на вас, — сказал Мадуро.

Он заявил, что на его предложение уже откликнулись многие венесуэльцы. Президента страны добавили в тысячи групп, куда он планирует отправлять информацию о своей кампании во время этих выборов.



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