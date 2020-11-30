НАТО: Россия усиливает военное присутствие в Беларуси и модернизирует ядерный арсенал

https://racurs.ua/n147163-nato-rossiya-usilivaet-voennoe-prisutstvie-v-belarusi-i-moderniziruet-yadernyy-arsenal.html

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Североатлантический альянс проведет заседание, главной темой которого станет активизация военного присутствия России в Беларуси, Нагорном Карабахе, а также модернизация Кремлем собственного ядерного потенциала. Встреча министров иностранных дел стран НАТО состоится 1−2 декабря в формате видеоконференции.

Об этом 30 ноября заявил на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Министры обсудят, что еще мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России… Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Беларуси, — отметил генсек НАТО.

Одной из тем завтрашнего заседания, по словам Столтенберга, станет также обсуждение ситуации вокруг Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, действие которого заканчивается в феврале 2021 года.

Министры обсудят вопросы контроля над вооружениями, в частности ситуацию вокруг СНВ-3, который заканчивается в феврале, — добавил он.

Также на встрече на этой неделе дипломаты НАТО, помимо военной активизации России, обсудят усиление влияния Китая и миссию Альянса в Афганистане.

Напомним, ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что угроза со стороны РФ стала еще более очевидной. Она призвала НАТО усилить оборонительные возможности и начать говорить с позиции силы. Отметим, что в конце октября в Германии состоялись секретные военные учения США, в ходе которых американские военные учились реагировать на агрессию со стороны Москвы.