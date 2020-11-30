101-летняя итальянка трижды преодолела COVID-19. Фото: delo.ua

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101-летняя итальянка Мария Орсингер трижды переболела коронавирусом.

До того долгожительнице удавалось пережить эпидемию испанского гриппа и Вторую мировую войну. Женщина родилась 21 июля 1919 года в небольшой деревушке в Арденнах в разгар эпидемии «испанки». Вышла замуж она во время Второй мировой войны и сумела выжить. Орсингер вырастила шесть детей, еще двух усыновила. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Несколько лет назад итальянка переехала в дом для престарелых, где и весной 2019 года заразилась COVID-19, но сумела выздороветь. Осенью женщина снова подхватила коронавирус, ее из-за лихорадки пришлось госпитализировать. Однако проблем с дыханием у долгожительницы не наблюдалось. В больнице она провела 18 дней.

Хрупкая на вид, но с железным характером, — рассказывают врачи.

В третий раз коронавирус у пациентки обнаружили после ее возвращения в дом престарелых. Тестирование проводили всем пациентам в рамках рутинной процедуры в конце октября. На этот раз 101-летняя Мария оказалась бессимптомным носителем.

Напомним, жительница Сингапура, которая переболела COVID-19 во время беременности еще в марте, родила ребенка с антителами к коронавирусу. Медики считают, что младенец уже может получить иммунитет к болезни.