Вселенский патриарх ответил на приглашение Зеленского посетить Украину — названа дата

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Вселенский патриарх Варфоломей планирует посетить Украину в 2021 году в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского.

Об этом стало известно сегодня, 30 ноября, во время встречи патриарха с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и представителями делегации Украины, пишет Orthodox Times. Напомним, что глава Кабмина сейчас находится с официальным визитом в Турции.

Вселенский патриарх объявил, что совершит официальный визит в Украину в День независимости в августе следующего года в ответ на приглашение президента Владимира Зеленского, — говорится в в сообщении.



Ранее в октябре глава государства встретился с патриархом Варфоломеем и пригласил его в Украину.

Напомним, 5 января 2019 года патриарх Варфоломей в Стамбуле подписал томос для Православной церкви Украины, созданной в результате объединения приходов Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и части приходов Украинской православной церкви Московского патриархата на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 6 января 2019 года томос передали Епифанию в Стамбуле.