Вселенський патріарх відповів на запрошення Зеленського відвідати Україну — названо дату

https://racurs.ua/ua/n147161-vselenskyy-patriarh-vidpoviv-na-zaproshennya-zelenskogo-vidvidaty-ukrayinu-nazvano-datu.html

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Вселенський патріарх Варфоломій планує відвідати Україну у 2021 році у відповідь на запрошення президента Володимира Зеленського.

Про це стало відомо сьогодні, 30 листопада, під час зустрічі патріарха з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та представниками делегації України, пише Orthodox Times. Нагадаємо, що глава Кабміну нині перебуває з офіційним візитом у Туреччині.

Вселенський патріарх оголосив, що здійснить офіційний візит в Україну на День незалежності в серпні наступного року, відповідаючи на запрошення президента Володимира Зеленського, — йдеться у у повідомленні.



Раніше у жовтні, глава держави зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм і запросив його до України.

Нагадаємо, 5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій у Стамбулі підписав томос для Православної церкви України, створеної в результаті об'єднання парафій Української православної церкви Київського патріархату, Української автокефальної православної церкви та частини парафій Української православної церкви Московського патріархату на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року. 6 січня 2019 року томос передали Епіфанію у Стамбулі.