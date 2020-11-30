101-річна італійка тричі подолала COVID-19. Фото: delo.ua

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101-річна італійка Марія Орсінгер тричі перехворіла на коронавірус.

До того довгожительці вдавалося пережити епідемію іспанського грипу та Другу світову війну. Жінка народилася 21 липня 1919 року в невеликому селі в Арденнах у розпал епідемії «іспанки». Вийшла заміж вона під час Другої світової війни і зуміла вижити. Орсінгер виростила шістьох дітей, ще двох усиновила. Про це повідомляє Corriere della Sera.

Кілька років тому італійка переїхала в будинок для літніх людей, де і навесні 2019 року заразилася COVID-19, але зуміла видужати. Восени жінка знову підхопила коронавірус, її через лихоманку довелося госпіталізувати. Однак проблем із диханням у довгожительки не спостерігалося. У лікарні вона провела 18 днів.

Тендітна на вигляд, але з залізним характером, — розповідають лікарі.

Втретє коронавірус у пацієнтки виявили після її повернення до будинку для людей похилого віку. Тестування проводили всім пацієнтам в рамках рутинної процедури наприкінці жовтня. Цього разу 101-річна Марія виявилася безсимптомним носієм.

Нагадаємо, мешканка Сінгапуру, яка перехворіла на COVID-19 під час вагітності ще в березні, народила дитину з антитілами до коронавірусу. Медики вважають, що немовля вже може отримати імунітет до хвороби.