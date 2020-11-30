НАТО: Росія посилює військову присутність у Білорусі і модернізує ядерний арсенал

https://racurs.ua/ua/n147163-nato-rosiya-posyluie-viyskovu-prysutnist-u-bilorusi-i-modernizuie-yadernyy-arsenal.html

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Північноатлантичний альянс проведе засідання, головною темою якого стане активізація військової присутності Росії у Білорусі, Нагірному Карабаху, а також модернізація Кремлем власного ядерного потенціалу. Зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО відбудеться 1−2 грудня в форматі відеоконференції.

Про це 30 листопада заявив на прес-конференції генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Міністри обговорять, що ще ми можемо зробити у відповідь на розширення військової активності Росії… Росія модернізує свій ядерний арсенал і розгортає нові ракети, розгортає нові сили від Крайньої Півночі до Лівії і Сирії. Ми також бачимо посилення російської військової присутності внаслідок криз в Нагірному Карабасі і Білорусі, — зазначив генсек НАТО.

Однією з тем завтрашнього засідання, за словами Столтенберга, стане обговорення ситуації навколо Договору про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь, дія якого закінчується в лютому 2021 року.

Міністри обговорять питання контролю над озброєннями, зокрема ситуацію навколо СНО-3, який закінчується в лютому, — додав він.

Також на зустрічі цього тижня дипломати НАТО, окрім військової активізації Росії, обговорять зростання впливу Китаю і місію Альянсу в Афганістані.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що загроза з боку РФ стала ще більш очевидною. Вона закликала НАТО посилити оборонні можливості і почати говорити з позиції сили. Зауважимо, що наприкінці жовтня в Німеччині відбулися секретні військові навчання США під час яких американські військові вчилися реагувати на агресію з боку Москви.