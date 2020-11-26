Зеленский заехал к родителям поужинать и опубликовал семейное фото

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Зеленский заехал к родителям поужинать. Фото: president.gov.ua
Зеленский заехал к родителям поужинать и опубликовал семейное фотоhttps://racurs.ua/n147034-zelenskiy-zaehal-k-roditelyam-poujinat-i-opublikoval-semeynoe-foto.htmlРакурс
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое фото со своими родителями.
Глава государства 26 ноября посетил Кривой Рог и заехал в гости к родителям. Вместе с папой и мамой он поужинал. После этого Зеленский обнародовал фото с ними на собственной странице в Facebook.
Кривбасс! Папа! Мама! Люблю, — подписал фотографию президент.
Напомним, 23 ноября президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса. Глава государства уже вернулся к работе.
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