«Заря» разгромила АЕК на выезде — видео победы в Лиге Европыhttps://racurs.ua/n147033-zarya-razgromila-aek-na-vyezde-video-pobedy-v-lige-evropy.htmlРакурс
Футбольный клуб «Заря» из Луганска 26 ноября провел матч против греческого ФК АЕК в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Игроки украинского клуба отправили в ворота хозяев три мяча. Таким образом подопечные Виктора Скрипника набрала первые три очка в турнире. Забивали луганчане во втором тайме, после удаления украинского легионера греческого клуба — Евгения Шахова.
На 61-й минуте счет открыл Артем Громов, забивший с метра после ошибки голкипера команды из Афин. Уже на 75 минуте луганчане удвоили счет — забил Владислав Кабаев ударом под штангу из пределов штрафной. А на 86 минуте Владлен Юрченко уверенно реализовал пенальти и сделал счет 3:0.
АЕК Афины — «Заря» 0:3
Голы: Громов, 61, Кабаев, 75, Юрченко, 86 (пен.)
АЕК Афины: Атанасиадис — Сварнас (Василантонопулос, 82), Чигринский, Неделчару — Бакакис (Галанопулос, 65), Шахов, Крстичич, Симоэш (Махаирас, 87), Инсуа — Танкович (Ансарифард, 65), Левая.
«Заря»: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко (Перович, 87), Кочергин (Лунев, 82) — Кабаев (Гринь, 87) — Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 87).
Предупреждения: Шахов, Танкович, Сварнас — Вернидуб
На 48 минуте удален Евгений Шахов (АЕК) — второе предупреждение.
Напомним, 25 ноября матч Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо» завершился для киевлян разгромом. На НСК «Олимпийский» в Киеве был зафиксирован счет 4:0 в пользу гостей.