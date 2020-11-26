«Заря» разгромила «АЭК» на выезде. Фото: «Заря» Луганск в Twitter

https://racurs.ua/n147033-zarya-razgromila-aek-na-vyezde-video-pobedy-v-lige-evropy.html

Ракурс

Футбольный клуб «Заря» из Луганска 26 ноября провел матч против греческого ФК АЕК в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

Игроки украинского клуба отправили в ворота хозяев три мяча. Таким образом подопечные Виктора Скрипника набрала первые три очка в турнире. Забивали луганчане во втором тайме, после удаления украинского легионера греческого клуба — Евгения Шахова.

На 61-й минуте счет открыл Артем Громов, забивший с метра после ошибки голкипера команды из Афин. Уже на 75 минуте луганчане удвоили счет — забил Владислав Кабаев ударом под штангу из пределов штрафной. А на 86 минуте Владлен Юрченко уверенно реализовал пенальти и сделал счет 3:0.

АЕК Афины — «Заря» 0:3

Голы: Громов, 61, Кабаев, 75, Юрченко, 86 (пен.)

АЕК Афины: Атанасиадис — Сварнас (Василантонопулос, 82), Чигринский, Неделчару — Бакакис (Галанопулос, 65), Шахов, Крстичич, Симоэш (Махаирас, 87), Инсуа — Танкович (Ансарифард, 65), Левая.

«Заря»: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Иванисеня — Юрченко (Перович, 87), Кочергин (Лунев, 82) — Кабаев (Гринь, 87) — Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 87).

Предупреждения: Шахов, Танкович, Сварнас — Вернидуб

На 48 минуте удален Евгений Шахов (АЕК) — второе предупреждение.

Напомним, 25 ноября матч Лиги чемпионов между каталонской «Барселоной» и киевским «Динамо» завершился для киевлян разгромом. На НСК «Олимпийский» в Киеве был зафиксирован счет 4:0 в пользу гостей.