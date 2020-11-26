«Зоря» розгромила «АЕК» на виїзді. Фото: «Зоря» Луганськ у Twitter

https://racurs.ua/ua/n147033-zorya-rozgromyla-aek-na-vyyizdi-video-peremogy-v-lizi-ievropy.html

Ракурс

Футбольний клуб «Зоря» із Луганська 26 листопада провів матч проти грецького ФК АЕК у рамках четвертого туру групового етапу Ліги Європи.

Гравці українського клубу відправили у ворота господарів три м’ячі. Таким чином підопічні Віктора Скрипника набрала перші три очки в турнірі. Забивали луганчани в другому таймі, після видалення українського легіонера грецького клубу — Євгена Шахова.

На 61-й хвилині рахунок відкрив Артем Громов, який забив з метра після помилки голкіпера команди з Афін. Вже на 75 хвилині луганчани рахунок подвоїли — забив Владислав Кабаєв ударом під штангу з меж штрафного майданчика. А на 86 хвилині Владлен Юрченко впевнено реалізував пенальті й зробив рахунок 3:0.

АЕК Афіни — «Зоря» 0:3

Голи: Громов, 61, Кабаєв, 75, Юрченко, 86 (пен.)

АЕК Афіни: Атанасиадис — Сварнас (Василантонопулос, 82), Чигринський, Неделчару — Бакакис (Галанопулос, 65), Шахов, Крстичич, Симоэш (Махаирас, 87), Інсуа — Танкович (Ансарифард, 65), Ліва.

«Зоря»: Шевченко — Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс — Іванисеня — Юрченко (Перовіч, 87), Кочергін (Луньов, 82) — Кабаев (Гринь, 87) — Гладкий (Назарина, 63), Громов (Сайядманеш, 87).

Попередження: Шахов, Танкович, Сварнас — Вернидуб

На 48 хвилині видалений Євген Шахов (АЕК) — друге попередження.

Нагадаємо, 25 листопада матч Ліги чемпіонів між каталонською «Барселоною» та київським «Динамо» завершився розгромом для киян. На НСК «Олімпійський» у Києві було зафіксовано рахунок 4:0 на користь гостей.