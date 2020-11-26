Мотоцикл Diavel 1260 Lamborghini. Фото: lamborghini.com

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Ексклюзивний мотоцикл розробила в Італії марка Lamborghini спільно з брендом Ducati.

Новинка отримала назву Diavel 1260 Lamborghini, а розробники надихалися суперкаром Sian FKP 37. Байк вийде обмеженим тиражем — запланований випуск 630 мотоциклів. Про це повідомляється на веб-сторінці Lamborghini.

Зазначається, що двоколісний транспорт побудували на базі моделі Diavel 1260 S. При цьому мотоцикл отримав диски в стилі Sian, а повітрозабірники, спойлер, передні і задні бризковики, рамка фари та інші елементи виготовлені з карбону.

За словами керівника відділу дизайну Automobili Lamborghini Міті Боркерта, мотоцикл отримав вже всім відомий дизайн «Ламборгіні». А директор Ducati Centro Stile Андреа Феррарезі зазначив, що Diavel відображає спільні цінності Ducati та Lamborghini.

Як відомо, бренди Lamborghini, Ducati і Italdesign (належать Volkswagen Group) повинні увійти в єдину структуру. Інвестори очікують, що це дозволить оптимізувати діяльність компаній та полегшить потенційний продаж брендів третій стороні.

Нагадаємо, 24 листопада в Київській області під час шаленої гонитви розтрощили дороговартісний Lamborghini. Суперкар розбили під час зйомок музичного кліпу, постраждав актор.