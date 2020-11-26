Мотоцикл Diavel 1260 Lamborghini. Фото: lamborghini.com

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Эксклюзивный мотоцикл разработала в Италии марка Lamborghini совместно с брендом Ducati.

Новинка получила название Diavel 1260 Lamborghini, а разработчики вдохновлялись суперкаром Sian FKP 37. Байк выйдет ограниченным тиражом — запланирован выпуск 630 мотоциклов. Об этом сообщается на веб-странице Lamborghini.

Отмечается, что двухколесный транспорт построили на базе модели Diavel 1260 S. При этом мотоцикл получил диски в стиле Sian, а воздухозаборники, спойлер, передние и задние брызговики, рамка фары и другие элементы изготовлены из карбона.

По словам руководителя отдела дизайна Automobili Lamborghini Мити Боркерта, мотоцикл получил уже всем известный дизайн «Ламборгини». А директор Ducati Centro Stile Андреа Феррарези отметил, что Diavel отражает общие ценности Ducati и Lamborghini.

Как известно, бренды Lamborghini, Ducati и Italdesign (принадлежат Volkswagen Group) должны войти в единую структуру. Инвесторы ожидают, что это позволит оптимизировать деятельность компаний и облегчит потенциальную продажу брендов третьей стороне.

Напомним, 24 ноября в Киевской области во время безумной погони разбили дорогостоящий Lamborghini. Суперкар разбили во время съемок музыкального клипа, пострадал актер.