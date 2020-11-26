Зеленський заїхав до батьків повечеряти та опублікував сімейне фото

Зеленський заїхав до батьків повечеряти. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n147034-zelenskyy-zayihav-do-batkiv-povecheryaty-ta-opublikuvav-simeyne-foto.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський опублікував нове фото з своїми батьками.

Глава держави 26 листопада відвідав Кривий Ріг та заїхав в гості до батьків. Разом з татом та мамою він повечеряв. Після цього Зеленський оприлюднив фото з ними на власній сторінці у Facebook.

Кривбас! Тато! Мама! Люблю, — підписав світлину президент.



Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Глава держави вже повернувся до роботи.