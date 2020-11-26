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Ракурс
Зеленський заїхав до батьків повечеряти. Фото: president.gov.ua

Зеленський заїхав до батьків повечеряти та опублікував сімейне фото

26 лис 2020, 22:43
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Президент України Володимир Зеленський опублікував нове фото з своїми батьками.

Глава держави 26 листопада відвідав Кривий Ріг та заїхав в гості до батьків. Разом з татом та мамою він повечеряв. Після цього Зеленський оприлюднив фото з ними на власній сторінці у Facebook.

Кривбас! Тато! Мама! Люблю, — підписав світлину президент.


Нагадаємо, 23 листопада президент України Володимир Зеленський одужав від коронавірусу. Глава держави вже повернувся до роботи.

Джерело: Ракурс


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