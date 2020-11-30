«Беркутом» по студентах — сьогодні річниця розгону Майдану, який розпалив Революцію гідності (ФОТО, ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n147166-berkutom-po-studentah-sogodni-richnycya-rozgonu-maydanu-yakyy-rozpalyv-revoluciu-gidnosti.html

Ракурс

Сім років тому, у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року, на Майдані Незалежності відбувся силовий розгін спецпідрозділом «Беркут» студентів, які протестували проти рішення уряду зупинити підготовку до Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

На Майдані тієї ночі перебувало до 400 протестувальників. Ще перед 4 годиною ранку на головну площу Києва і України почали завозити вантажівками елементи новорічної ялинки, яку зводили неподалік місця протесту. Тоді ж загони міліції (до 2 тис. чоловік) оточили активістів — одні з них, стомлені, дрімали, інші грілися біля багаття, хтось співав пісні. Як виявилося згодом, ця силова спецоперація називалася прозаїчно: «розчисткою території для встановлення новорічної ялинки».

В результаті наступу силовиків десятки людей були жорстоко побиті, серед них багато студентів (чимало з них приїхали з інших областей України). На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, було видно, як бійці «Беркуту» витісняли людей з-під монументу Незалежності, б’ючи їх кийками та ногами. Декого продовжували бити навіть після того, як він упав. Міліція у повній бойовій екіпіровці гналися за своїми беззбройними жертвами, переслідуючи тих далеко за межами Майдану.

Частина людей, що втекла від «Беркуту», заховалась у Михайлівському монастирі. Крім того, за словами очевидця журналіста Андрій Шевченка, перед атакою «Беркуту» на Майдані зник мобільний зв’язок.

Внаслідок дій «Беркуту» постраждали щонайменше 79 осіб. 35 людей міліціонери затримали, але згодом відпустили. Проти учасників мітингу відкрили два кримінальних провадження — за статтями «спротив представникам влади» і «хуліганство».

У МВС розгін протестувальників пояснювали провокаціями з їхнього боку. Від дій силовиків тодішнє керівництво держави відмежувалося; нікого не було покарано, розслідування не було почато. Не покарані винуватці тих подій і досі — ані ті, хто надавав злочинний наказ, ані ті, хто з азартом його виконував.

Як заявив під час нещодавнього відеодопиту президент-утікач Віктор Янукович, до силового розгону студентів міг бути причетний Сергій Льовочкін — тодішній керівник Адміністрації президента, а нині народний депутат України. Те ж саме заявив і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, прямо сказавши про це 23 листопада 2017 року. Льовочкін, у свою чергу, будь-які обвинувачення відкидає, звинувачуючи тодішнього очільника МВС Захарченка.

Жорстоке побиття студентів на київському Майдані приголомшило не тільки українців, але й світову спільноту. Події 30 листопада стали переломним моментом в українських протестах кінця 2013 року, змістивши акцент протестів із проєвропейського на антиурядовий, а також додавши їм масовості.