Різдво скасовувати не будемо — Львів проти локдауну на свята

https://racurs.ua/ua/n147169-rizdvo-skasovuvaty-ne-budemo-lviv-proty-lokdaunu-na-svyata.html

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З локдауном владі поспішати не треба, а у Львові заборони на зимові свята не діятимуть.

Ці слова мера Львова Андрія Садового цитує 30 листопада прес-служба міськради.

Садовий нагадав, що напередодні Різдва в місті «особлива атмосфера» і «Різдво скасувати не можна».

Дуже багато людей хочуть її побачити, і це потрібно врахувати, тому що ніякі заборони не діятимуть. Я дотримуюся думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору масочного режиму і дотримання карантину, — сказав він.

Садовий розповів, що у Львові ситуація балансує — кількість людей, які захворіли приблизно дорівнює кількості вільних ліжок у лікарнях.

Ми маємо близько 49% ліжок зайнятих у наших міських комунальних лікарнях. Я дотримуюсь думки, що потрібно щодня моніторити ситуацію і більше робити посилів з точки зору маскового режиму та дотримання карантинних обмежень. Воно може дати більший ефект, ніж просто різко все зупинити. Жорсткі обмеження можуть бути дуже великим ударом по економіці міста. По країні потрібно дивитись, де яка готовність є, тому що якщо медична система є готова, то це один варіант, якщо не готова — треба закривати. Ми у Львові поки що тримаємо ситуацію", — повідомив міський голова.

Нагадаємо, що 30 листопада представники Кабінету міністрів зібралися на нараду, щоб дати прогнози розвитку епідемічної ситуації та визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли.