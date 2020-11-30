Биткоин снова обновил исторический максимум, ФОТО — Коментарии

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Ракурс

Курс Bitcoin (биткоина) 30 ноября достиг 19 тыс. 686 долл. Это исторический максимум для этой криптовалюты.

Данные сервиса Coin Desk свидетельствуют, что в течение дня курс несколько раз несущественно снижался, но вечером зафиксировался на уровне 19 тыс. 678 долл.

В прошлый раз максимум цены биткоина был 16 декабря 2017 года. Тогда стоимость этой криптовалюты зафиксировали на уровне 19 тыс. 665,39 долл, а абсолютный рекорд Bitcoin установил 17 декабря 2017 года — 20 тыс. 89 долл. Впоследствии курс криптовалюты стремительно обвалился и 15 декабря 2018 года биткоин стоил всего 3 тыс. 126 долл.

Ранее биткоин-инвесторы и ведущие хедж-фонды спрогнозировали, что виртуальная валюта может вырасти до 100 тыс. долл. в 2021 году. Скептики отмечают, что нестабильная криптовалюта — это спекулятивный актив, а не средство сбережения — такое, как золото.

Среднерыночная стоимость этой цифровой валюты 12 ноября превысила отметку в 16 тыс. долл.