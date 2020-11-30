Средства на коронавирусные доплаты в проекте бюджета-2021 отсутствуют

https://racurs.ua/n147175-sredstva-na-koronavirusnye-doplaty-v-proekte-budjeta-2021-otsutstvuut-nacslujba-zdorovya.html

Ракурс

Денег на медицину и борьбу с коронавирусом в новом проекте бюджета на 2021 год недостаточно.

На программу финансирования медицинских услуг, которые государство гарантирует пациентам, планируют выделить 123 млрд грн. В Министерстве здравоохранения и Национальной службе здоровья заявили, что этого недостаточно на повышение зарплат врачам и доплаты врачам, которые выхаживают коронавирусных больных.

В предложенном бюджете из 123 млрд грн на лечение пациентов с COVID-19 на весь год предусмотрено 14,5 млрд.

НСЗУ на своей странице в Фейсбук заявила, что, учитывая динамику заболеваемости и рост нагруженности на систему, уже во втором квартале придется в 10 раз уменьшить расходы на лечение пациентов с коронавирусом и отказаться от доплат врачам за работу с такими пациентами.

В Нацслужбе сообщили, что в бюджете недостаточно средств и на вакцинацию от COVID-19.

Бюджет в 123 млрд грн не позволит ввести также доплаты за достижения индикаторов качества для первичной и экстренной помощи. В службе добавляют, что также придется уменьшить количество услуг по ранней диагностике онкозаболеваний, которые государство оплатит пациентам.

«Ракурс» сообщал, что в проект бюджета-2021 не внесли повышенные зарплаты медиков, поэтому министр Максим Степанов предложил свой вариант бюджета. В нем предусмотрено, что зарплата врача должна быть 23 тыс. грн, медсестры — 17 тыс, младшего медицинского персонала — на уровне 12 тыс.