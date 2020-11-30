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Ракурс
Последнее Рождество в Белом доме: Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента (ФОТО, ВИДЕО)

Последнее Рождество в Белом доме — Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента (ФОТО, ВИДЕО)

30 ноя 2020, 18:36
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Чуть меньше чем за месяц до Рождества первая леди США Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента. Она уже завершила традиционную подготовку к одному из самых важных для США праздников.

50-летняя Мелания Трамп в последний раз отвечала за украшение официальной резиденции президента к новогодним праздникам, поэтому подошла к этому еще более ответственно, чем обычно. Соответствующие фото и видео она опубликовала в своем Твиттер.

Последнее Рождество в Белом доме: Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента, фото — Твиттер М.Трамп

Первой леди помогали профессиональные декораторы, но все же последнее слово было именно за женой Трампа.

В соцсетях Мелании появились снимки и видеоролик, на котором было показано, как она решила украсить просторные залы Белого дома в этом году. Ролик начинается с демонстрации прихожей, в которой установили большое количество рождественских елок с блестящими огнями.

Последнее Рождество в Белом доме: Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента, фото — Твиттер М.Трамп

Далее видео переносит нас в другие комнаты дома, также ярко украшенные к предстоящему Рождеству: в одних помещениях в декоре преобладают красные тона, в других предпочтение отдано серебристому цвету. Ролик заканчивается, когда в кадре появляется главная ель, установленная в Голубом кабинете. Ее незадолго до этого срубили на ферме в Западной Вирджинии и доставили в Белый дом, а кортеж с деревом встречала сама Мелания.

В это особое время года я делюсь с вами «Прекрасной Америке» (именно так называется тема Рождества в Белом доме в этом году — «Ракурс»). Я отдаю должное величию нашей невероятной нации. Вместе мы чтим эту землю, которую с гордостью называем своим домом, — написала Мелания в рождественском ролике.


Последнее Рождество в Белом доме: Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента, фото — Твиттер М.Трамп

Последнее Рождество в Белом доме: Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента, фото — Твиттер М.Трамп

Источник: Ракурс


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