Последнее Рождество в Белом доме: Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента (ФОТО, ВИДЕО)

https://racurs.ua/n147174-poslednee-rojdestvo-v-belom-dome-melaniya-tramp-pokazala-kak-ukrasila-rezidenciu-prezidenta.html

Ракурс

Чуть меньше чем за месяц до Рождества первая леди США Мелания Трамп показала, как украсила резиденцию президента. Она уже завершила традиционную подготовку к одному из самых важных для США праздников.

50-летняя Мелания Трамп в последний раз отвечала за украшение официальной резиденции президента к новогодним праздникам, поэтому подошла к этому еще более ответственно, чем обычно. Соответствующие фото и видео она опубликовала в своем Твиттер.

Первой леди помогали профессиональные декораторы, но все же последнее слово было именно за женой Трампа.

В соцсетях Мелании появились снимки и видеоролик, на котором было показано, как она решила украсить просторные залы Белого дома в этом году. Ролик начинается с демонстрации прихожей, в которой установили большое количество рождественских елок с блестящими огнями.

Далее видео переносит нас в другие комнаты дома, также ярко украшенные к предстоящему Рождеству: в одних помещениях в декоре преобладают красные тона, в других предпочтение отдано серебристому цвету. Ролик заканчивается, когда в кадре появляется главная ель, установленная в Голубом кабинете. Ее незадолго до этого срубили на ферме в Западной Вирджинии и доставили в Белый дом, а кортеж с деревом встречала сама Мелания.