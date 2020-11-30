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Ракурс
Останнє Різдво в Білому домі: Меланія Трамп показала, як прикрасила резиденцію президента (ФОТО)

Останнє Різдво в Білому домі — Меланія Трамп показала, як прикрасила резиденцію президента (ФОТО, ВІДЕО)

30 лис 2020, 18:36
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Трохи менше ніж за місяць до Різдва перша леді США Меланія Трамп показала, як прикрасила резиденцію президента. Вона вже завершила традиційну підготовку до одного з найбільш важливих для США свят.

50-річна Меланія Трамп востаннє відповідала за прикрасу офіційної резиденції президента до новорічних свят, тому підійшла до цього ще відповідальніше, ніж зазвичай. Відповідні фото і відео вона опублікувала у своєму Твіттер.

Останнє Різдво в Білому домі: Меланія Трамп показала, як прикрасила резиденцію президента, фото — Твіттер М.Трамп

Першій леді допомагали професійні декоратори, але все ж останнє слово було саме за дружиною Трампа.

Останнє Різдво в Білому домі: Меланія Трамп показала, як прикрасила резиденцію президента, фото — Твіттер М.Трамп

У соцмережах Меланії з’явилися знімки і відеоролик, на яких було показано, як саме вона вирішила прикрасити просторі зали Білого дому цього року. Ролик починається з демонстрації передпокою, в якому встановили ​​велику кількість різдвяних ялинок з блискучими вогнями.

Останнє Різдво в Білому домі: Меланія Трамп показала, як прикрасила резиденцію президента, фото — Твіттер М.Трамп

Далі відео переносить нас в інші кімнати будинку, також яскраво прикрашені до майбутнього Різдва: в одних приміщеннях в декорі переважають червоні тони, в інших перевага віддана сріблястому кольору. Ролик закінчується, коли в кадрі з’являється головна ялина, встановлена ​​в Блакитному кабінеті. Її незадовго до цього зрубали на фермі в Західній Вірджинії і доставили в Білий дім, а кортеж з деревом зустрічала сама Меланія.


В цей особливий час року я ділюся з вами «Прекрасною Америкою» (саме так називається тема Різдва в Білому домі в цьому році — «Ракурс»). Я віддаю належне величі нашої неймовірної нації. Разом ми вшановуємо цю землю, яку з гордістю називаємо своїм будинком, — написала Меланія під різдвяним роликом.

Останнє Різдво в Білому домі: Меланія Трамп показала, як прикрасила резиденцію президента, фото — Твіттер М.Трамп

Джерело: Ракурс


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