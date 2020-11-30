Зима розпочнеться з нічними морозами — погода в Україні на 1 грудня, фото — pixabay

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Погода в Україні 1 грудня, у перший день календарної зими, очікується прохолодна і переважно похмура. У деяких регіонах півдня та півночі країни пройде мокрий сніг, температура максимально прогріється до +6°, найхолодніше буде вночі у Карпатах — до 9° морозу.

Удень стовпчики термометрів покажуть від −1° до +6°. Вночі очікують морозів — від 1 до 9 градусів нижче нуля. Вітер обіцяють східний і північно-східний 7−12 м/с, повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 1 грудня буде без опадів. Вночі повітря буде холодним та сягне відмітки −4°, а вдень очікується до +1° тепла.

Погода в Харкові у найближчу добу буде хмарною. Температура повітря вночі становитиме від 0 до —2°, вдень стовпчики термометра піднімуться до +2° вище нуля.

В Одесі у вівторок обіцяють мокрий сніг. Температура повітря вночі складе від 0 до +2° тепла, а вдень повітря прогріється до 2−4° вище нуля.

Погода у Львові 1 грудня прогнозується холодною. Температурні показники будуть такими: уночі −6−8° тепла, а вдень — 0−2° вище нуля.

Погода в Карпатах у перший день зими прогнозується прохолодна, без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть від —7° до −9° тепла, а вдень складе 0−2° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 1 грудня прогнозується спокійна. У другій половині дня можливі незначні магнітні збурення.

Нагадаємо, погода в грудні 2020 року буде на 1−1,5° теплішою середніх багаторічних значень. Водночас місячна кількість опадів становитиме 32−82 мм, в на Закарпатті та в горах Криму — до 108−132 мм, що є в межах середніх багаторічних значень.