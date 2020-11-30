Погода в Украине на 30 ноября, фото — pixabay

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Ракурс

Погода в Украине 1 декабря, в первый день календарной зимы, ожидается прохладная и преимущественно облачная. В некоторых регионах юга и севера страны пройдет мокрый снег, воздух максимально прогреется до +6°, холоднее всего будет ночью в Карпатах — до 9° мороза.

Днем столбики термометров покажут от -1° до +6°. Ночью ожидают мороз — от 1 до 9 градусов ниже нуля. Ветер обещают западный и северо-восточный 7−12 м/с, сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 1 декабря без осадков. Ночью воздух будет холодным и достигнет отметки -4°, а днем ​​ожидается до +1° тепла.

Погода в Харькове в ближайшие сутки будет облачной. Температура воздуха ночью составит от 0 до -2°, днем ​​столбики термометра поднимутся до +2° выше нуля.

В Одессе во вторник обещают мокрый снег. Температура воздуха ночью составит от 0 до 2° тепла, а днем ​​воздух прогреется до 2−4° выше нуля.

Погода во Львове 1 декабря прогнозируется холодной. Температурные показатели будут следующими: ночью -6−8° тепла, а днем ​— 0−2° выше нуля.

Погода в Карпатах в первый день зимы прогнозируется прохладная, без осадков. Столбики термометров ночью покажут от -7° до -9° тепла, а днем ​​— 0−2° тепла.

Геомагнитная обстановка Украины 1 декабря прогнозируется спокойной. Во второй половине дня возможны незначительные магнитные возмущения.

Напомним, погода в декабре 2020 года будет на 1−1,5° теплее средних многолетних значений. Месячное количество осадков составит 32−82 мм, в Закарпатье и в горах Крыма — до 108−132 мм, что находится в пределах средних многолетних значений.