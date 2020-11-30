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Накануне локдауна у офиса Зеленского заливают каток, фото — Буквы
Накануне локдауна у офиса Зеленского заливают каток (ФОТО)https://racurs.ua/n147172-nakanune-lokdauna-u-ofisa-zelenskogo-zalivaut-katok-foto.htmlРакурс
В Киеве во дворе перед Офисом президента 30 ноября начали обустраивать зимний каток. Каток возле резиденции Владимира Зеленского стал традиционным.
Впервые такую конструкцию у Офиса президента обустроили в прошлом году.
Утром на Банковой появились материалы для создания зимнего катка. Работники приступили к выполнению задания.
В 2019 году «каток Зеленского» пользовался большой популярностью у киевлян. В этом году традицию решили продолжить несмотря на вероятный локдаун на зимние праздники.
Ранее в центре Киева начали монтаж главной новогодней елки Украины. В ближайшее время власти обещали определиться с несколькими вариантами развития событий по поводу новых карантинных ограничений.
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