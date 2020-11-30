Накануне локдауна у офиса Зеленского заливают каток, фото — Буквы

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В Киеве во дворе перед Офисом президента 30 ноября начали обустраивать зимний каток. Каток возле резиденции Владимира Зеленского стал традиционным.

Впервые такую ​​конструкцию у Офиса президента обустроили в прошлом году.

Утром на Банковой появились материалы для создания зимнего катка. Работники приступили к выполнению задания.

В 2019 году «каток Зеленского» пользовался большой популярностью у киевлян. В этом году традицию решили продолжить несмотря на вероятный локдаун на зимние праздники.

Ранее в центре Киева начали монтаж главной новогодней елки Украины. В ближайшее время власти обещали определиться с несколькими вариантами развития событий по поводу новых карантинных ограничений.