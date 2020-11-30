Вакцина от коронавируса. Фото: Istock

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Вакцина от коронавируса от американского производителя Moderna предотвращает заражение коронавирусом на 95%, а на 100% — предотвращает тяжелое течение болезни. Цена на «чудо-вакцину» немалая — до 37 долл.

О таких результатах эффективности вакцины стало известно во время третьей фазы испытаний вакцины, сообщает Reuters.

По данным испытаний, которые проводила фармацевтическая компания, из 30 тыс. участников коронавирусом заразились только 196 человек. Среди них 185 получали плацебо, и лишь 11 — вакцину. 30 больных имели тяжелое течение болезни, но все они были из группы, которая получила плацебо. Один участник испытаний умер, он тоже получил не вакцину, а плацебо. Также там отметили, что эффективность вакцины одинакова для разных возрастных, этнических и гендерных групп.

Компания уверяет, что их вакцина предотвращает тяжелое течение болезни на 100%, а никаких серьезных побочных эффектов выявлено не было. Производитель также сообщает, что эта вакцина может положить конец эпидемии.

Сейчас Moderna уже подала заявки на экстренную регистрацию своей вакцины в регуляторы США и ЕС. Там ожидают, что получат разрешение на использование до конца года, и успеют изготовить около 20 млн доз.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина от коронавируса, которую разрабатывает Оксфордский университет и компания AstraZeneca, отправится на повторное тестирование после того, как специалисты поставили под сомнение утверждение о ее 90% эффективность. Ранее исследователи называли общую эффективность вакцины на уровне 70%, но подгруппа из 3 тыс. человек, для которого применяли меньшую дозу вакцины, показала более потрясающие результаты — до 90% эффективности.