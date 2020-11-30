Вакцина від коронавірусу. Фото: Istock

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Вакцина від коронавірусу від американського виробника Moderna запобігає зараженню коронавірусом на 95%, а на 100% — важкому перебігу хвороби. Ціна на «диво-вакцину» буда чимала — до 37 дол.

Про такі результати ефективності вакцини стало відомо під час третьої фази випробувань вакцини, повідомляє Reuters.

За даними випробувань, які проводила фармацевтична компанія, з 30 тис. учасників коронавірусом заразилися лише 196 людей. Серед них 185 отримували плацебо, і лише 11 — вакцину. 30 хворих мали тяжкий перебіг хвороби, але всі вони були з групи, яка отримала плацебо. Один учасник випробувань помер, він теж отримав не вакцину, а плацебо. Також там зазначили, що ефективність вакцини однакова для різних вікових, етнічних та гендерних груп.

Компанія запевняє, що їхня вакцина запобігає тяжкому перебігу хвороби на 100%, а жодних серйозних побічних ефектів виявлено не було. Виробник також повідомляє, що ця вакцина може покласти кінець епідемії.

Наразі Moderna вже подала заявки на екстрену реєстрацію своєї вакцини до регуляторів США та ЄС. Там очікують, що отримають дозвіл на використання до кінця року, і встигнуть виготовити близько 20 млн доз.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина від коронавірусу, яку розробляє Оксфордський університет та компанія AstraZeneca, відправиться на повторне тестування після того, як фахівці поставили під сумнів твердження про її 90% ефективність. Раніше дослідники називали загальну ефективність вакцини на рівні 70%, але підгрупа з 3 тис. осіб, для якої застосовували меншу дозу вакцини, показала більш приголомшливі результати — до 90% ефективності.