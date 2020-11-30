8 тис. від Зеленського пообіцяли підприємцям «слуги» вже наступного тижня

Виплати від Зеленського. Фото: Istock

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Виплати підприємцям та найманим працівникам можуть розпочатися вже наступного тижня. Для цього парламент має ухвалити пакет із трьох президентських законопроектів про підтримку бізнесу.

У Раді відповідний пакет планують винести на голосування вже завтра. Про це під час брифінгу заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

За його словами, підписання пакету законопроектів має відбутися уже у понеділок. Тоді з наступного тижня вже можна буде розпочати виплачувати гроші підприємцям та іншим категоріям громадян.

Ініціативи глави держави передбачають:

8 тис. грн допомоги ФОПам та найманим працівникам, які можуть потрапити під закриття через карантин;

8 тис. грн для роботодавців на кожного працівника, робочий час якого скорочено;

податкові канікули для 200 тис. ФОПів 1-ї групи та компенсація витрат на ЄСВ за працівників.

Також працюватимуть кредитна програма «5−7−9» та «дитячі» виплати ФОПам по 2 тис. гривень на кожну дитину. Голова партії наголосив, що важливо, аби програми підтримки для українців запрацювали до можливого посилення карантинних обмежень.

За його словами, вже цього тижня уряд має надати українцям детальну інформацію про терміни та конкретні обмеження, які можуть запровадити в грудні. Ці дані депутати сподіваються почути у п’ятницю під час години запитань до уряду в парламенті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабінет міністрів України визначив порядок страхових виплат медпрацівникам, які борються з коронавірусом. Кабмін визначив виплати медичним працівникам у разі встановлення інвалідності, або смерті від COVID-19.