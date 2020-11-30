8 тыс. от Зеленского пообещали предпринимателям «слуги» уже на следующей неделе

Выплаты от Зеленского. Фото: Istock

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Выплаты предпринимателям и наемным работникам могут начаться уже на следующей неделе. Для этого парламент должен принять пакет из трех президентских законопроектов о поддержке бизнеса.

В Раде соответствующий пакет планируют вынести на голосование уже завтра. Об этом во время брифинга заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

По его словам, подписание пакета законопроектов должно состояться уже в понедельник. Тогда со следующей недели уже можно будет начать выплачивать деньги предпринимателям и другим категориям граждан.

Инициативы главы государства предусматривают:

8 тыс. грн помощи ФОПам и наемным работникам, которые могут попасть под закрытие из-за карантина;

8 тыс. грн для работодателей на каждого работника, рабочее время которого сокращенно;

налоговые каникулы для 200 тыс. ФЛП 1-й группы и компенсация расходов на ЕСВ за работников.

Также будут работать кредитная программа «5−7−9» и «детские» выплаты ФОПам по 2 тыс. грн на каждого ребенка. Глава партии отметил, что важно, чтобы программы поддержки для украинцев заработали к возможному усилению карантина.

По его словам, уже на этой неделе правительство должно предоставить украинцам подробную информацию о сроках и конкретные ограничения, которые могут ввести в декабре. Эти данные депутаты надеются услышать в пятницу во время часа вопросов к правительству в парламенте.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины определил порядок страховых выплат медработникам, которые борются с коронавируса. Кабмин определил выплаты медицинским работникам в случае установления инвалидности или смерти от COVID-19.