Напередодні локдауну біля офісу Зеленського заливають каток, фото — Букви

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У Києві в дворі перед Офісом президента 30 листопада почали облаштовувати зимовий каток. Ковзанка біля резиденції Володимира Зеленського стала традиційною.

Вперше таку конструкцію біля Офісу президента облаштували торік.

Уранці на Банковій з’явилися матеріали для створення зимового катка. Працівники взялися до виконання завдання.

У 2019 році «каток Зеленського» користувався неабиякою популярністю у киян. Цьогоріч традицію вирішили продовжити попри ймовірний локдаун на зимові свята.

Раніше у центрі Києва почали монтаж головної новорічної ялинки України. Найближчим часом влада має визначитися із кількома варіантами розвитку подій із новими карантинними обмеженнями.