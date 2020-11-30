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Ракурс
Напередодні локдауну біля офісу Зеленського заливають каток, фото — Букви

Напередодні локдауну біля офісу Зеленського заливають каток (ФОТО)

30 лис 2020, 17:25
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У Києві в дворі перед Офісом президента 30 листопада почали облаштовувати зимовий каток. Ковзанка біля резиденції Володимира Зеленського стала традиційною.

Вперше таку конструкцію біля Офісу президента облаштували торік.

Уранці на Банковій з’явилися матеріали для створення зимового катка. Працівники взялися до виконання завдання.

Напередодні локдауну біля офісу Зеленського заливають каток, фото — Букви

У 2019 році «каток Зеленського» користувався неабиякою популярністю у киян. Цьогоріч традицію вирішили продовжити попри ймовірний локдаун на зимові свята.


Напередодні локдауну біля офісу Зеленського заливають каток, фото — Букви

Раніше у центрі Києва почали монтаж головної новорічної ялинки України. Найближчим часом влада має визначитися із кількома варіантами розвитку подій із новими карантинними обмеженнями.

Джерело: Ракурс


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