Кошти на коронавірусні доплати у проекті бюджету-2021 відсутні — Нацслужба здоров’я

https://racurs.ua/ua/n147175-koshty-na-koronavirusni-doplaty-u-proekti-budjetu-2021-vidsutni-nacslujba-zdorov-ya.html

Ракурс

Грошей на медицину і боротьбу з коронавірусом у новому проекті бюджету на 2021 рік недостатньо.

На програму фінансування медичних послуг, які держава гарантує пацієнтам, хочуть виділити 123 млрд грн. В Міністерстві охорони здоров’я та Національній службі здоровʼя заявили, що цього недостатньо на підвищення зарплат лікарям і доплати лікарям, які виходжують коронавірусних хворих.

У запропонованому бюджеті з 123 млрд грн на лікування пацієнтів з COVID-19 на увесь рік передбачено 14,5 млрд.

НСЗУ на своїй сторінці у Фейсбук заявила, що з огляду на динаміку захворюваності та зростання навантаженості на систему вже у другому кварталі доведеться в 10 разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з коронавірусом і відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами.

У Нацслужбі повідомили, що недостатньо коштів на вакцинацію від COVID-19.

Бюджет у 123 млрд грн не дозволить запровадити й доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги. У службі додають, що також доведеться зменшити кількість послуг з ранньої діагностики онкозахворювань, які держава оплатить пацієнтам.

«Ракурс» повідомляв, що у проект бюджету-2021 не внесли підвищені зарплати медиків, тому міністр Максим Степанов запропонував свій варіант бюджету. У ньому передбачено, що зарплата лікаря повинна бути 23 тис. грн, медсестри — 17 тис, молодшого медичного персоналу — на рівні 12 тис.