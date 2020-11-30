Біткоїн знову оновив історичний максимум, фото — Коментарі

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Ракурс

Курс Bitcoin (біткоїна) 30 листопада досягнув 19 тис. 686 дол. Це історичний максимум для цієї криптовалюти.

Дані сервісу Coin Desk свідчать, що впродовж дня курс декілька разів несуттєво знижувався, але увечері зафіксувався на рівні 19 тис. 678.

Минулого разу максимум ціни біткоїна був 16 грудня 2017 року. Тоді вартість цієї криптовалюти зафіксували на рівні 19 тис. 665,39, абсолютний рекорд Bitcoin встановив 17 грудня 2017 року — 20 тис. 89 дол. Згодом курс криптовалюти стрімко обвалився і 15 грудня 2018 року біткоїн коштував всього 3 тис. 126 дол.

Раніше біткоїн-інвестори і провідні хедж-фонди спрогнозували, що віртуальна валюта може вирости до 100 тис. дол. у 2021 році. Скептики зазначають, що нестабільна криптовалюта — це спекулятивний актив, а не засіб заощадження — такий, як золото.

Середньоринкова вартість цієї цифрової валюти 12 листопада перевищила позначку в 16 тис. дол.