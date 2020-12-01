1 декабря принесло в Украину ряд изменений, фото: Zik

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1 декабря принесло в Украину ряд изменений.

Дело в том, что с 1 декабря на 71 грн увеличивается общий прожиточный минимум. Соответственно также возрастают и привязанные к нему выплаты, такие как пенсии, алименты, пособие по безработице и пособие на детей.

Теперь прожиточный минимум такой:

общий показатель — 2 тыс. 189 грн;

для детей до шести лет — 1 тыс. 921 грн (вырос на 62 грн);

для детей от шести до 18 лет — 2 тыс. 395 грн (вырос на 77 грн);

для трудоспособных лиц — 2 тыс. 270 грн (вырос на 73);

для лиц, утративших трудоспособность, — 1 тыс. 769 грн (вырос на 57 грн).

Рост зарплат не связан прямо с повышением прожиточного минимума. Однако его рост приведет к росту тарифных окладов бюджетников уже в 2021 году. Также от прожиточного минимума зависит индексация зарплат.

Также этот рост не повлияет на минимальный размер пособия по безработице. В то же время максимальный размер такой помощи, который может составлять четыре прожиточных минимума, составит 9 тыс. 80 грн.

Минимальная пенсия вырастет на 57 грн — до 1 тыс. 769 грн. Соответственно до 17,69 грн также возрастет надбавка за выслугу лет, которая составляет 1% от минимальной пенсии.

Одиноким украинцам в возрасте от 80 лет будут начислять пособие в размере 707,6 грн, что составляет 40% прожиточного минимума.

Также возрастет минимальный размер алиментов:

для детей до шести лет — 960,5 грн (увеличится на 31 грн);

для детей от шести до 18 лет — 1 тыс. 197,5 грн (увеличится на 38,5 грн).

Рекомендуемые выплаты, к которым суд может обязать, вдвое выше и составляют 1 тыс. 921 грн и 2 тыс. 395 грн соответственно.

Помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство, теперь составит:

для детей до шести лет — 4 тыс. 803 грн;

для детей от шести до 18 лет — 5 тыс. 988 грн.

Социальная помощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена ​​опека или попечительство, теперь составляет:

для детей до шести лет — 6 тыс. 724 грн;

для детей от шести до 18 лет — 8 тыс. 383 грн.

Размер пакета малыша, который должен составлять не менее трех прожиточных минимумов для ребенка в возрасте до шести лет, теперь составляет 5 тыс. 763 грн.

Декретные выплаты для безработных должны составлять 25% от прожиточного минимума. Теперь их размер увеличивается до 567,5 грн.

Напомним, недавно стало известно, что Кабмин отказался повышать минимальную зарплату учителям в 2021 году.